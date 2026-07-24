Заградотряд ВСУ ликвидировал бежавших из Сумской области солдат

ЗаградотрядВооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал бойцов украинской армии, бежавших с позиций в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть (...) была убита расчетами БПЛА заградительных отрядов», — заявил он.

По словам источника агентства, в этой части фронта ВСУ несут потери солдат, мобилизированных лишь в мае-июне.

22 июля стало известно, что подразделения ВСУ сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области.