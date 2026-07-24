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08:48, 24 июля 2026Бывший СССР

Заградотряд ВСУ уничтожил бежавших с позиций бойцов

Заградотряд ВСУ ликвидировал бежавших из Сумской области солдат
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

ЗаградотрядВооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал бойцов украинской армии, бежавших с позиций в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть (...) была убита расчетами БПЛА заградительных отрядов», — заявил он.

По словам источника агентства, в этой части фронта ВСУ несут потери солдат, мобилизированных лишь в мае-июне.

22 июля стало известно, что подразделения ВСУ сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области.

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