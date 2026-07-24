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08:38, 24 июля 2026Мир

Раскрыта тайная военная помощь Ирана союзникам на Ближнем Востоке

Reuters: Иран перебросил персонал КСИР и ракетное оборудование хуситам в Йемене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Иран перебросил командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военных советников и оборудование, связанное с ракетами и беспилотниками, в Йемен для поддержки движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«13 июля Иран перебросил персонал КСИР и военную технику рейсом из Тегерана в Йемен. (...) Изначально самолет направлялся в столицу Сану, контролируемую хуситами, но был перенаправлен в портовый город Ходейда на Красном море после того, как аэропорт [Саны] подвергся нападению со стороны йеменского правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией», — говорится в публикации.

По данным агентства, военная поддержка хуситов со стороны Ирана указывает на его стремление создать угрозу судоходству в Красном море.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если хуситы продолжат атаковать суда Саудовской Аравии, США возложат ответственность за это на Иран и дадут соразмерный ответ.

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