«Ъ»: Число регистраций похоронных компаний в России взлетело до максимума за пять лет

По итогам первого полугодия в России зарегистрировано 995 похоронных компаний в России, что 22,5 процента больше, чем в тот же период годом ранее, и стало максимумом за пять лет. Об этом со ссылкой на данные Rusprofile пишет «Коммерсантъ».

Общее число участников рынка ритуальных услуг достигло 11,5 тысяч, что на 7,6 процента больше, чем годом ранее. Четыре пятых из них составляют индивидуальные предприниматели.

По данным Росстата, в январе-мае траты на ритуальные услуги выросли на 9,6 процента, до 57,8 миллиарда рублей. Данные о смертности ведомство не раскрывает.

Директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов полагает, что столь значительный рост регистраций связан с обелением рынка. Компании, годами работавшие неофициально, вынуждены оформлять деятельность и платить налоги из-за усиления работы ведомств, проводящих контрольные мероприятия.

Впрочем, партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской предположил, что речь может идти и о дроблении бизнеса, что позволит адаптировать его к изменениям налогового законодательства с точки зрения выручки и сохранить объем платежей.

Появление новых участников тоже возможно, считает директор Нижегородского крематория Владимир Ворошуха. По его словам, бывшие сотрудники ритуальных служб, моргов или перевозчики в текущих условиях могут открыть свое дело без существенных затрат.

Вместе с тем, добавляет он, такая тенденция вместе со снижением платежеспособности населения приводит к падению среднего чека и, соответственно, доходов на одного ритуальщика. С ним согласен Орлов, напоминающий, что клиенты все чаще выбирают самые доступные по цене варианты погребения — простые гробы, в том числе картонные, и бетонные памятники.

