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08:40, 24 июля 2026 (обновлено: 08:41, 24 июля 2026)Бывший СССР

Нового главкома ВСУ сочли угрозой для Зеленского

Проценко: Драпатый может стать политическим конкурентом для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый может стать политическим конкурентом для президента страны Владимира Зеленского. Такое развитие событий допустил кандидат политических наук, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко, передает ТАСС.

Он отметил, что некоторые эксперты уже называют Драпатова возможным будущим политическим лидером, способным создать новое конкурентное поле для Зеленского, «параллельное с тем, что уже окучивает из-за границы [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный».

Драпатого назначили главнокомандующим ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского, который был отправлен в отставку после массовых уличных протестов на Украине.

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