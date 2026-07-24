Нового главкома ВСУ сочли угрозой для Зеленского

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый может стать политическим конкурентом для президента страны Владимира Зеленского. Такое развитие событий допустил кандидат политических наук, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко, передает ТАСС.
Он отметил, что некоторые эксперты уже называют Драпатова возможным будущим политическим лидером, способным создать новое конкурентное поле для Зеленского, «параллельное с тем, что уже окучивает из-за границы [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный».
Драпатого назначили главнокомандующим ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского, который был отправлен в отставку после массовых уличных протестов на Украине.