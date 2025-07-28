Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 28 июля 2025Россия

Медведев обратился с призывом к Трампу после ультиматума о сроках для перемирия на Украине

Зампред Совбеза Медведев: Трамп игрой ультиматумов с Россией ведет к войне
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп игрой ультиматумов с Россией ведет к войне. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, свой призыв к американскому лидеру, заявившему о новых сроках для перемирия на Украине, он опубликовал в соцсети Х, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Трампу не стоит идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

«Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — написал Медведев.

До этого российский военкор Юрий Котенок жестко высказался о новом ультиматуме Трампа России.

Он отметил, что отличий между Трампом и Байденом немного — единственная разница лишь в том, что команда демократов «быстрее запрягала».

Ранее американский президент объявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Подход Трампа к борьбе с бездомными оценили

    Врач предупредил об опасности поцелуев умершего на похоронах

    Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с неизвестными

    Медведев обратился с призывом к Трампу после ультиматума о сроках для перемирия на Украине

    66-летнего телеведущего арестовали за домогательства к подростку

    Певица Кеша выступила в микроюбке из тюбиков с косметикой

    Тренер российских пловцов рассказал об отношении к команде на чемпионате мира

    Россияне полюбили отдых в одиночестве

    Супруги отправились с маленькими дочерями в поход в «Логово Дьявола» и не выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости