Медведев обратился с призывом к Трампу после ультиматума о сроках для перемирия на Украине

Зампред Совбеза Медведев: Трамп игрой ультиматумов с Россией ведет к войне

Президент США Дональд Трамп игрой ультиматумов с Россией ведет к войне. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, свой призыв к американскому лидеру, заявившему о новых сроках для перемирия на Украине, он опубликовал в соцсети Х, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Трампу не стоит идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

«Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — написал Медведев.

До этого российский военкор Юрий Котенок жестко высказался о новом ультиматуме Трампа России.

Он отметил, что отличий между Трампом и Байденом немного — единственная разница лишь в том, что команда демократов «быстрее запрягала».

Ранее американский президент объявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.