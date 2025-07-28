Военкор Котенок о новом ультиматуме США: Трамп такой же лузер, как и Байден

Президент США Дональд Трамп — такой же лузер, как и его предшественник на этом посту, Джо Байден, так как исключает право русских на наведение порядка на территории исторической России. Так о новом ультиматуме Трампа высказался в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

По словам журналиста, отличий между Трампом и Байденом немного — единственная разница лишь в том, что команда демократов «быстрее запрягала». В целом же, как отметил Котенок, от США не следует жать ничего хорошего даже на фоне заявлений о любви к России, а тех, кто считает, что «Трамп — наш», можно назвать жалкими.

«Душить-любить. Такой вот дуализм американского нациста (...) Донни, мы все поняли. Твои соловьиные трели о мире нас не волнуют совершенно (...) Мы хорошо усвоили правила англосаксонской политики, знаем цену твоим словам и обещаниям», — жестко высказался военкор.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предположил, что новый ультиматум Трампа объясняется лишь вопросами имиджа политика.