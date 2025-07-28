Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 28 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на новый ультиматум Трампа

Сенатор Климов: Новый ультиматум Трампа России нацелен на его имидж
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа относительно сроков, которые он дал России для соглашения по Украине, нацелено на поддержание его имиджа, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. На новый ультиматум американского лидера он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — поделился сенатор.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В ответ замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры, заявившие об уничтожении систем «Аэрофлота», раскрыли подробности атаки. Что они сделали?

    Шесть студентов-практикантов упали в резервуар на горнообогатительном комбинате

    На Украине уничтожили один из двух военных вертолетов США Black Hawk

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    В российском регионе молодой педофил надругался над 14-летней школьницей

    Трамп рассказал об общении с Путиным

    Tesla перевыпустит провальный пикап

    Египет обратился с призывом к Трампу

    Посол Израиля пожелал обанкротиться снявшей евреев с рейса авиакомпании

    Суд наказал тиранившего возлюбленную и насиловавшего ее детей россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости