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02:30, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка разорвала зарождающиеся отношения с бойфрендом из-за его привычки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Fit_Doubt2185 рассказала об отталкивающей привычке бойфренда, из-за которой она с ним рассталась. Тот постоянно забирал с собой остатки еды с их свиданий.

«Мы пошли в китайский ресторан, где он заказал лапшу, а я — рис. Он спросил, не возражаю ли я, если он возьмет мою недоеденную порцию. Мне это показалось странным. Позже нам обоим упаковали остатки в контейнеры. Затем, когда я выходила из машины возле его дома, он довольно агрессивно выхватил у меня мою порцию, объяснив, что отдаст мне ее позже, когда я буду уезжать. Этого так и не случилось», — написала девушка.

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На следующий день молодой человек приготовил ужин потенциальной избраннице. Это оказался крошечный кусочек стейка с гарниром из печеной картошки. Зная, что он захочет остатки, гостья сама предложила ему недоеденное. Ее кавалер с радостью все забрал.

«Сегодня он пригласил меня на ужин, предупредив, что закажет один гамбургер и одну порцию картошку фри, которые мы разделим пополам, поскольку гамбургеры большие. А я их и не люблю даже. Мы встречаемся меньше месяца и даже не спали! В итоге я сказала ему, что мы можем быть друзьями, но точно не станем парой. Он слишком экономный для меня — даже не бедный, а скупой», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как поставил под угрозу зарождающиеся отношения с понравившейся ему девушкой. По его словам, казус случился во время совместного ужина у нее дома, когда у него резко скрутило живот и он решил воспользоваться туалетом.

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