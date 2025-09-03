Парень допустил оплошность в туалете у девушки и исправил ее неожиданным способом

Пользователь Reddit с ником Ramjiki рассказал о том, как поставил под угрозу зарождающиеся отношения с понравившейся ему девушкой. По его словам, казус случился во время совместного ужина у нее дома, когда у него резко скрутило живот и он решил воспользоваться туалетом.

«Нет, ничего катастрофического не произошло — никаких засоров труб, никакого грандиозного взрыва, просто самый обычный, ничем не примечательный поход в туалет. По крайней мере, я так думал. Я сделал свои дела, вытерся, помыл руки и нажал на смыв. Но, когда вода успокоилась, я увидел его. Моего врага. Мой позор. Мое неожиданное творение», — написал автор.

Он снова смыл воду, однако фрагмент его кала все равно остался плавать на поверхности. Мужчина повторил процедуру, но результат был прежним. Тогда автор поста понял, что, когда девушка в следующий раз зайдет в туалет, она увидит следы его позора и решит бросить его.

«Единственным вариантом было попытаться вмешаться вручную. Я схватил туалетную бумагу, сложил ее в несколько слоев и попытался протолкнуть какашку, но нет. Она просто закрутилась и тут же вынырнула, как проклятая коричневая резиновая уточка. И тогда я в панике просто завернул ее в туалетную бумагу, вытащил и аккуратно бросил в мусорное ведро в ванной. Потом я закопал ее под салфетками и молился, чтобы она ничего не заметила», — рассказал автор.

Однако скрыть следы своего преступления ему не удалось из-за кота девушки. Животное в тот же вечер растормошило мусорное ведро и извлекло из него туалетную бумагу с неприятным сюрпризом. Автор узнал об этом уже на следующий день после звонка своей возлюбленной. После того, как он с ужасом рассказал ей о случившемся, девушка расхохоталась до слез. Теперь каждый раз, когда он приходит к ней домой и собирается воспользоваться уборной, девушка кричит ему вслед: «Удачи тебе с утоплением какашек!»

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.