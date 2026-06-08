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10:11, 8 июня 2026Экономика

Россияне положили глаз на гардеробные в новостройках

«Самолет»: Интерес к гардеробным в новостройках вырос на треть за четыре года
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

За последние четыре года интерес к наличию гардеробных комнат среди покупателей жилья в столичных новостройках вырос на 6 процентных пунктов. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики группы «Самолет».

В настоящее время гардеробные есть почти у 40 процентов жителей новостроек московского региона: у 13 процентов они спроектированы как отдельные помещения с входом из коридора, у 4 процентов — внутри жилой комнаты, а у 3 процентов — в составе мастер-спальни. Еще 21 процент обустраивают гардеробные зоны в прихожей.

Чаще всего (в 45 процентах случаев) россияне предпочитают гардеробные площадью от 3 до 5 квадратных метров независимо от места расположения. В нее должно быть удобно зайти и развернуться для выбора необходимых вещей. На втором месте по предпочтениям — пространства площадью от 6 до 8 квадратных метров (32 процента), где можно поставить зеркало и переодеваться.

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Чаще всего гардеробной нет у жителей небольших квартир площадью до 50 квадратных метров (54 процента), но при этом запрос на такие помещения среди них есть. При этом просторную гардеробную от 9 квадратных метров как желаемый формат чаще выбирают те, у кого ее еще нет (59 процентов), или те, у кого она сейчас расположена в прихожей (24 процента).

Россияне с мастер-спальнями (спальная комната с санузлом и гардеробной, доступ к которым осуществляется только из спальни, минуя общий коридор) считают оптимальным размер гардеробной 3-5 квадратных метров (52 процента). При этом 19 процентов оценивают мастер-спальни как неудобный формат и только 44 процента им довольны. В то же время среди тех, у кого мастер-спальни нет, недовольных меньше — 13 процентов, а уверенных в ее удобстве больше — 51 процент.

Ранее стало известно, что для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку москвичу требуется зарплата от 378,5 тысячи рублей.

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