Политик Макрей: Посол Украины Мирошниченко вмешивается во внутренние дела Австралии

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны, критикуя австралийских политиков, которые публично подтверждают отсутствие нарушений на выборах президента России, которые они наблюдали лично. Об этом заявил бывший депутат города Порт-Хедленд Адриан Макрей, передает РИА Новости.

«Если посол Мирошниченко действительно обеспокоен демократическими процессами, то ему, вероятно, стоит начать с собственной страны и призвать свое правительство провести выборы (...). Нам не нужны советы о демократии от страны, которая не проводила выборы семь лет, запретила оппозиционные партии и отменила собственные выборы в 2024 году», — подчеркнул австралийский политик.

По мнению Макрея, комментарии Мирошниченко связаны с продолжающимися призывами Украины увеличить объем военной и финансовой помощи со стороны Австралии. При этом он подчеркнул, что австралийцы не хотят быть участниками чужих конфликтов.

9 мая посол России в Австралии Михаил Петраков сообщил, что страна-союзница США с 2022 года потратила на поддержку Украины около 1,2 миллиарда долларов.