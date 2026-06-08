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10:23, 8 июня 2026Наука и техника

Описана опасность магнитов для смартфонов

BGR: Сильное магнитное поле может на время вывести из строя камеру смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pavel_Kostenko / Shutterstock / Fotodom

Негативное виляние сильного магнитного поля на работу смартфонов может быть кратковременным. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа обратили внимание на рекомендацию Apple, которая советует держать смартфоны вдали от сильных магнитных полей. Как выяснили авторы портала, магнит может негативно действовать на точные и миниатюрные компоненты устройства, но опасное действие на них временное.

В материале говорится, что сильные магниты, в первую очередь, могут на время вывести из строя камеру устройства. Снятые на девайс фотографии и видео могут оказаться размытыми из-за сбоя функции фокусировки. Также магниты влияют на систему оптической стабилизации. Журналисты описали основные компоненты этих системы как миниатюрные и хрупкие, поэтому детали могут менять положение при воздействии магнита.

Однако негативное влияние тут же снижается, как только смартфон удаляют из поля действия магнитного поля. Специалисты объяснили, что теоретически таким образом можно нанести телефону непоправимый урон, однако на это способны только очень мощные магниты, которые крайне редко встречаются в обычной жизни и быту.

Ранее журналисты издания Android Authority призвали отключить функцию ограничения зарядки на смартфонах. По словам авторов, настройка, которая не дает батарее заряжаться выше 80 процентов, практически не влияет на увеличение срока работы устройства.

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