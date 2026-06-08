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10:21, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал не делать фетиш из одного анализа

Врач Мясников призвал россиян не делать анализ на витамин D без необходимости
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SaiArLawKa2 / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не сдавать один анализ без необходимости. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он уточнил, что речь идет об анализе крови на витамин D.

«Не делайте просто так анализ крови на витамин D. Не нужно, если у вас нет клиники, нет мышечной боли, проблем с костями и так далее. (...) Не делайте из этого фетиш», — заявил доктор.

Мясников добавил, что этот витамин, в отличие от других, можно принимать всем. При этом детям, беременным женщинам и пожилым людям витамин D нужно пить обязательно, подчеркнул врач.

Ранее Мясников перечислил правила диеты, с помощью которой можно контролировать давление. По его словам, в такой рацион необходимо включать овощи, молочные продукты и рыбу.

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