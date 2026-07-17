Американский истребитель подал сигнал бедствия над ОАЭ

Истребитель F-35A ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ

Истребитель F-35A ВВС США подал сигнал бедствия во время полета над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), передав аварийный код транспондера 7700. Об этом сообщило агентство Tashim.

После объявления нештатной ситуации самолет благополучно совершил посадку на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее Иран атаковал место базирования американских истребителей F-35, F-15 и F-16. Кроме того, был нанесен удар по ключевым объектам и центру управления на авиабазе под городом Азрак в Иордании.