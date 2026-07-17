Экс-боец ВСУ рассказал о заблокированном в Facebook приказе Залужного

Экс-боец ВСУ Бойко: Facebook заблокировал публикацию с приказом Залужного

Киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, четыре года прослуживший в ВСУ, в беседе с журналисткой Натальей Влащенко рассказал о том, как Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировал публикацию с приказом занимавшего тогда должность главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Экс-боец сообщил, что в 2023 году, во время боев за Артемовск (украинское название Бахмут) по электронной системе пришло распоряжение о том, что военнослужащие должны были каждое утро маршировать и начинать утро с «речи победителя». Это произошло на фоне тяжелых потерь в подразделении, где служил Бойко. По его словам, военные были шокированы безумством подобного приказа и не собирались его выполнять.

«Я опубликовал это. Правда, я затер выходные данные на приказе. Очень быстро на моей публикации в "Фейсбуке" появилась плашка, что это недостоверная информация, что это ложь. Прямо "Фейсбук" наложил и закрыл эту информацию с предупреждением, что это читать нельзя», — пожаловался журналист.

Он сразу написал обращение, на что представители соцсети ответили, что группа экспертов пришла к выводу о недостоверности информации, «потому что никакой умный человек, а тем более Залужный, такой приказ выдать не может».

Ранее журналист и командир роты БПЛА украинской армии Юрий Бутусов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют проблемы с планированием боевых действий, ресурсов и личного состава.

