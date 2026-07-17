Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:00, 17 июля 2026Бывший СССР

Экс-боец ВСУ рассказал о заблокированном в Facebook приказе Залужного

Экс-боец ВСУ Бойко: Facebook заблокировал публикацию с приказом Залужного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, четыре года прослуживший в ВСУ, в беседе с журналисткой Натальей Влащенко рассказал о том, как Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировал публикацию с приказом занимавшего тогда должность главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Экс-боец сообщил, что в 2023 году, во время боев за Артемовск (украинское название Бахмут) по электронной системе пришло распоряжение о том, что военнослужащие должны были каждое утро маршировать и начинать утро с «речи победителя». Это произошло на фоне тяжелых потерь в подразделении, где служил Бойко. По его словам, военные были шокированы безумством подобного приказа и не собирались его выполнять.

«Я опубликовал это. Правда, я затер выходные данные на приказе. Очень быстро на моей публикации в "Фейсбуке" появилась плашка, что это недостоверная информация, что это ложь. Прямо "Фейсбук" наложил и закрыл эту информацию с предупреждением, что это читать нельзя», — пожаловался журналист.

Он сразу написал обращение, на что представители соцсети ответили, что группа экспертов пришла к выводу о недостоверности информации, «потому что никакой умный человек, а тем более Залужный, такой приказ выдать не может».

Ранее журналист и командир роты БПЛА украинской армии Юрий Бутусов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют проблемы с планированием боевых действий, ресурсов и личного состава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине
    Американский истребитель подал сигнал бедствия над ОАЭ
    В Германии снизилась поддержка Украины
    Захарова высказалась о гарантиях безопасности ЕС для России
    Экс-боец ВСУ рассказал о заблокированном в Facebook приказе Залужного
    Сомнолог предупредил о ведущей к хронической бессоннице ошибке
    Более 540 тысяч машин Subaru попали под отзывную кампанию
    Стало известно о попытке Украины создать «второй фронт» против России
    23-летняя учительница изнасиловала трех школьников
    В Иране заметили железную дорогу советского С-200
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok