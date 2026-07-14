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14:11, 14 июля 2026Бывший СССР

Командир роты ВСУ назвал проблемы украинской армии

Бутусов: ВСУ имеют проблемы с планированием, ресурсами и личным составом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют проблемы с планированием боевых действий, ресурсов и личного состава. Об этом рассказал журналист и командир роты БПЛА украинской армии Юрий Бутусов, передает «Украинская правда».

«Есть проблемы с планированием боевых действий, ресурсов и личного состава для достижения поставленных целей и выполнения конкретных боевых задач», — рассказал Бутусов.

По его словам, украинская армия не справляется с развитием системы управления, изменения тактики и оперативно-стратегических решений в контексте развития вооружения.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный рассказал, что из-за развития дронов и тактики их применения ВСУ оказались неспособны наступать, потому что не могут даже доставить войска до позиции.

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