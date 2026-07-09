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14:56, 9 июля 2026Силовые структуры

Бывшего председателя «Инвалидов войны» наказали за махинации с санаторием «Русь»

Экс-глава «Инвалидов войны» получил 11 лет по делу о махинациях с санаторием
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11 и 8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

Как установил суд, в 2017 году Андрей Чепурной при пособничестве Валерия Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в городском округе Руза Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила три миллиарда рублей.

Сами осужденные своей вины не признают, отмечая, что не могли передавать объекты куда-либо, поскольку санаторий не находился в собственности ветеранской организации, а только ей управлялся. В мае 2025 года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы.

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