Бывшего председателя «Инвалидов войны» арестовали за махинации с санаторием «Русь»

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве — генерального директора АНО «Центр "Ветеран-Русь"» Валерия Белялова и экс-лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций Андрея Чепурного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
Им обоим предъявлено обвинение. Они пробудут в СИЗО два месяца.
Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, речь идет о деле, которое было возбуждено в 2020 году. Предварительно, «Ветеран-Русь» незаконно завладела 48 зданиями бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Рузском районе Подмосковья, которые в 1992 году от государства получил Фонд инвалидов войны в Афганистане. После ликвидации фонда в 2014 году санаторий оказался у Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».
Уголовное дело было прекращено, однако в 2025 году расследование возобновили. Уточняется, что Белялова задержали 28 мая.
Что касается Чепурного – в 2017 году его отстранили от должности председателя «Инвалидов войны» из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях. Все из-за безвозмездной передачи санатория «Русь» организации Валерия Белялова.
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