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16:46, 26 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу арестованного директора российского концертного зала

В Уфе директора ГКЗ «Башкортостан» Яруллина арестовали за махинации на ₽33 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемый по уголовной статье директор российского концертного зала попал под арест

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе директор Государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин арестован за махинации с госконтрактами на 33 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, за два года, в период с 2020 по 2022, завышал выплаты подчиненным и потом требовал часть денег вернуть ему. Так, он смог получить не менее 200 тысяч рублей. Кроме того, он заключил контракт сна сумму 33 миллиона рублей аффилированным предпринимателем в обход конкурсных процедур.

Ранее сообщалось, что Яруллин обвиняется в двух эпизодах по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности»).

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