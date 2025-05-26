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16:30, 26 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемый по уголовной статье директор российского концертного зала попал под арест

В Уфе арестован директор ГКЗ «Башкортостан» Яруллин за превышение полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Директор российского концертного зала попал под подозрение по уголовной статье

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Уфе арестован директор Государственного концертного зала (ГКЗ) «Башкортостан» Вильдан Яруллин по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Яруллину предъявлено обвинение в двух эпизодах по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности»).

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год он давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным и требовал часть денег передавать ему. Таким образом он получил не мене 200 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Также, в октябре 2023 года он заключил договор с аффилированным предпринимателем на оказание услуг по подготовке концертной площадки для культурно-массового мероприятия обойдя конкурсные процедуры. Сумма по контракту составила более 33 миллиона рублей.

По месту жительства Яруллина и месту работы правоохранители провели обыски. В результате обнаружили и изъяли предметы и документы.

Ранее стало известно о его задержании.

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