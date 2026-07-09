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14:55, 9 июля 2026Экономика

Нефтегазовые доходы России заметно упали

Минфин: Нефтегазовые доходы России сократились на 22,7 процента в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам первой половины года нефтегазовые доходы России, по предварительной оценке, сократились более чем на пятую часть в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

За отчетный период поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов составили 3,661 триллиона рублей. Год к году показатель просел на 22,7 процента, уточнили в министерстве.

Для сравнения, в январе-июне прошлого года нефтегазовые доходы России находились на уровне 4,735 триллиона. Таким образом, поступления в бюджет от продажи энергоресурсов за это время сократились более чем на триллион рублей. В ведомстве связали подобную динамику главным образом с падением цен на нефть в предыдущие периоды.

Аналитики к числу основных причин падения нефтегазовых доходов бюджета также относят усиливающееся влияние западных санкций, существенно ограничивших доступ российского сырья в том числе на рынки дружественных стран. Речь идет в том числе об Индии, которая после 2022 года стала одним из главных импортеров нефти из РФ. Однако в конце 2025-го поставки в этом направлении резко сократились как в объеме, так и в деньгах.

На фоне действующих ограничений, постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке и вероятного восстановления американских санкций единственным реальным способом сохранить покупателей в азиатских странах (Индии и Китае) для российских нефтеэкспортеров остаются внушительные скидки, сходятся во мнении эксперты. Если тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, предупреждают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине в прежних объемах Кремлю станет гораздо сложнее с учетом растущего дефицита федерального бюджета.

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