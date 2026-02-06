Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

Экспорт российской нефти в Индию просел на 27,1 процента в декабре

В декабре 2025 года Индия, являющаяся важнейшим наряду с Китаем импортером российской нефти, резко снизила ее закупки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности азиатской страны.

За отчетный период экспорт российского сырья в Индию опустился до 2,7 миллиарда долларов в денежном выражении. Достигнутый результат оказался на 15 процентов ниже в сравнении с тем же периодом 2024 года. В сравнении с ноябрьским показателем поставки сократились на 27,1 процента.

Для сравнения, в последний месяц осени 2025 года экспорт сырья из России в Индию оценивался в 3,7 миллиарда долларов. Таким образом, за месяц доходы отечественных нефтяников от сбыта энергоресурса на важнейший рынок обрушились на миллиард долларов. На этом фоне доля России в структуре индийского импорта упала до минимума за последние три года и составила менее четверти (24,9 процента).

Подобная динамика была зафиксирована еще до заключения торговой сделки между Индией и США. Согласно ее основным положениям, Вашингтон пообещал Нью-Дели снизить импортные пошлины с 50 до 18 процентов. Взамен Индия, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, обязалась отказаться от закупок российской нефти.

Ряд западных экспертов усомнились в перспективах сведения к нулю импорта Индией сырья из РФ. Однако заместить значительную часть нынешнего объема поставок ей вполне по силам, отметил главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Речь, пояснил он, идет о возможном замещении от трети до половины импорта из России за счет альтернативных поставщиков из Объединенных Арабских Эмиратов, Анголы и Бразилии. Если этот сценарий реализуется, отмечают аналитики, продолжать финансировать боевые действия на Украине в прежних объемах Кремлю станет гораздо труднее.