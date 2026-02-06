Реклама

13:58, 6 февраля 2026
Экономика

России спрогнозировали обрушение поставок нефти ключевому покупателю

Аналитик Громов: Индия может заместить до 50 % импорта российской нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

На фоне усиления санкционного давления со стороны США экспорт российской нефти в Индию, с большой долей вероятности, продолжит падать в 2026 году. Такой прогноз дал главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» (ИЭФ) Алексей Громов. Его слова приводит Forbes.

После заключения торговой сделки с США Индия, скорее всего, будет активно диверсифицировать структуру нефтяного импорта, полагает аналитик. Уже сейчас азиатская страна наращивает закупки сырья от альтернативных России экспортеров.

Самыми перспективными из них являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ангола и Бразилия, добавил Громов. В обозримом будущем кампанию им составит Венесуэла, энергорынок которой после захвата президента страны Николаса Мадуро открылся для крупнейших американских нефтегигантов — Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips. В итоге за счет альтернативных поставщиков Индия в среднесрочной перспективе сможет заместить от трети до половины нынешнего импорта российского сырья, констатировал Громов.

Схожих ожиданий касательно дальнейших перспектив поставок российской нефти в Индии придерживается и ряд западных экспертов. Полностью отказаться от импорта сырья из РФ азиатская страна не сможет, заявили аналитики Moody's Ratings и Kpler, но заместить часть российской нефти ей вполне по силам. На этом фоне единственным реальным способом избежать потери ключевых рынков сбыта (Индии и Китая) для отечественных нефтяников остается предоставление внушительных скидок.

