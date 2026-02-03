Отказ Индии от российской нефти назвали разрушительным

Kpler: Отказ от нефти РФ будет разрушителен для быстрорастущей экономики Индии

Отказ от российской нефти навредит быстрорастущей экономике Индии. Разрушительным остановку импорта российского сырья назвали аналитики Moody's Ratings и Kpler, сообщает РИА Новости.

По мнению ведущего аналитика компании по сырьевым рынкам Сумита Ритолии, остановка закупок Индией нефти в России маловероятна. Торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном не подразумевает краткосрочных изменений в структуре нефтяного импорта. Российская нефть останется востребованной в ближайшем будущем, и речи о ее резком вытеснении не идет.

«Несмотря на то что Индия в последние месяцы сократила закупки сырой нефти в России, маловероятно, что она немедленно прекратит все закупки, что может негативно сказаться на экономическом росте Индии. Полный переход на нероссийскую нефть также может привести к сокращению поставок в других странах, росту инфляции, учитывая, что Индия является одним из крупнейших в мире импортеров нефти» — добавили в Moody's Ratings.

После разговора с премьером Нарендрой Моди президент США Дональд Трамп заявил об отказе Нью-Дели от российской нефти и снижении пошлин на индийские товары. Моди, в свою очередь, подтвердил снижение пошлин до 18 процентов, но об отказе от поставок углеводородов из РФ ничего не сказал.

«Огромное спасибо президенту [США Дональду] Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление», — написал Моди. Вместе с тем он не коснулся одного из ключевых для президента США условий соглашения — отказа от закупок российской нефти.