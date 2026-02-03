Словам Трампа об отказе Индии от российской нефти не нашли подтверждения

Премьер Индии Моди не подтвердил отказ от покупки нефти в РФ после сделки с США

Глава правительства Индии Нарендра Моди подтвердил заключение с США сделки, в рамках которой пошлины на индийские товары будут снижены с 25 до 18 процентов. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Огромное спасибо президенту [США Дональду] Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление», — написал Моди. Вместе с тем он не коснулся одного из ключевых для президента США условий соглашения — отказа от закупок российской нефти.

До этого сам Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Моди согласился остановить закупки сырья в России, чтобы перейти на импорт нефти из США и, возможно, Венесуэлы. По мнению Трампа, такие действия приведут к остановке боевых действий на Украине, «которые идет прямо сейчас».

Также глава Белого дома указал, что Нью-Дели стремится к снижению «тарифных и нетарифных барьеров» против США до нуля, а в рамках текущей сделки индийские компании купят американских товаров, включая энергетический, угольный и сельскохозяйственный секторы, на сумму свыше 500 миллиардов долларов.

В ноябре 2025 года Трамп уже заявлял, что Индия практически прекратила покупать российскую нефть, однако трейдеры говорили только о снижении объема поставок после вступления в силу последних санкций США. В конце января СМИ выяснили, что для сохранения продаж российские поставщики довели цены на свои партиии для покупателей из Индии до 22-25 долларов за баррель, что находится на пороге себестоимости добычи.