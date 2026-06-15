Найден набросившийся на девочку на улице россиянин

В Сургуте полиция нашла мужчину, набросившегося на подростка на улице

В Сургуте полиция нашла мужчину, набросившегося на девочку-подростка на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором запечатлена словесная перепалка подростка и мужчины, а также то, как он применяет насилие к несовершеннолетней. Известно, что мужчина ударил 12-летнюю девочку по голове, после чего она упала и заплакала. Россиянин якобы возмутился шумом и громким смехом подростков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14-летний подросток попал под домашний арест по подозрению в теракте.