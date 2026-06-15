Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 15 июня 2026Силовые структуры

Найден набросившийся на девочку на улице россиянин

В Сургуте полиция нашла мужчину, набросившегося на подростка на улице
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Сургуте полиция нашла мужчину, набросившегося на девочку-подростка на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором запечатлена словесная перепалка подростка и мужчины, а также то, как он применяет насилие к несовершеннолетней. Известно, что мужчина ударил 12-летнюю девочку по голове, после чего она упала и заплакала. Россиянин якобы возмутился шумом и громким смехом подростков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14-летний подросток попал под домашний арест по подозрению в теракте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Россиянам назвали безопасное время для летней мойки машины

    В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

    Турист решил поужинать за счет заведения в Европе и угодил под арест

    Испанского футболиста приговорили к тюремному сроку за изнасилование

    Cтало известно о планах Гааги разместить лагеря для российских военнопленных

    Сбитый над российским городом беспилотник попал на видео

    Найден набросившийся на девочку на улице россиянин

    Рассказавший в чате о воинской части россиянин получил 18 лет колонии

    Захарова выступила с неожиданной просьбой к Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok