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16:48, 15 июня 2026Силовые структуры

Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

В Петербурге 14-летний подросток попал под домашний арест по подозрению в теракте
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток попал под домашний арест по подозрению в теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Несовершеннолетний подозревается по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Его задержали 13 июня. Обвинение ему не предъявлялось. Суд отправил его под домашний арест на десять суток — по 22 июня.

По данным следствия, 12 июня подросток для дестабилизации деятельности органов власти поджег несколько элементов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции «Ржевка — Пискаревка», после чего скрылся с места совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил 30-летнюю женщину к 12 годам лишения свободы за поджог здания полка охраны и конвоирования, расположенного на Загребском бульваре.

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