Суд решил судьбу обвиняемой в теракте российской блогерши-криминолога

В Санкт-Петербурге блогеру Чистяковой дали 12 лет за поджог здания полка охраны

В Санкт-Петербурге суд приговорил 30-летнюю женщину к 12 годам лишения свободы за поджог здания полка охраны и конвоирования, расположенного на Загребском бульваре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным Telegram-канала «112», фигурантка — блогер-криминолог Диана Чистякова.

Она признана виновной по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, вечером 22 октября 2025 года обвиняемая, действуя по указанию неустановленных лиц, пришла к зданию полка охраны и конвоирования на Загребском бульваре и кинула на его территорию два самодельных зажигательных устройства.

Ранее сообщалось, что Чистякова принесла публичные извинения.



