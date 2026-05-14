17:15, 14 мая 2026Силовые структуры

Обвиненная в теракте российская блогерша призналась в слабохарактерности

Блогер Чистякова, пытавшаяся поджечь отдел полиции в Петербурге, извинилась
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Блогерша Диана Чистякова, обвиненная в совершении теракта после попытки поджечь отдел полиции в Санкт-Петербурге, принесла публичные извинения. Об этом сообщает 78.ru.

Девушка призналась, что совершила преступление под влиянием мошенников, которым перевела более двух миллионов рублей. После этого, собеседник, представившийся сотрудником ФСБ, убедил Чистякову устроить поджог якобы для «проверки» подразделения полиции.

«Я абсолютно неправильно себя повела и проявила слабохарактерность, опозорила себя и свою семью. Мне стыдно и очень жаль, что так получилось. Я не хотела наступления каких-то общественно опасных последствий и прошу принять мои извинения», — сказала она.

Ее адвокат Сергей Яковлев считает, что инцидент неправильно квалифицировали по статье «теракт». По его словам, на видео с места происшествия видно, что горел только небольшой участок дороги, имущество не пострадало, а рядом не было людей.

«Эти обстоятельства и отсутствие умысла на запугивание населения и политических мотивов говорят о неправильной юридической квалификации», — подытожил защитник.

Чистякова — автор тру-крайм-блога. Осенью 2025 года ее обманули аферисты с Украины. Она пришла к зданию охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России по Санкт-Петербургу с тремя коктейлями Молотова, успев кинуть за забор только один из них.

