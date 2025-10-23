Силовые структуры
11:41, 23 октября 2025Силовые структуры

Снимавшая видео про маньяков российская блогерша пришла в полицию с коктейлями Молотова

Видеоблогер из Петербурга планировала теракт в здании полиции
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 29-летняя автор тру-крайм планировала теракты. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, видеоблогерша, криминолог и модель вооружилась коктейлями Молотова и подошла к зданию полицию в Купчине. Она хотела поджечь участок и стоящие рядом машины. Однако женщину задержали, она успела кинуть только одну бутылку. Пострадавших и ущерба нет.

Возбуждено уголовное дело.

Известно, что женщина ведет блог, посвященный тру-крайм-тематике: рассказывает о маньяках и преступных трендах.

Ранее в Барнауле ФСБ задержала сторонника террористов, решившего сжечь храм.

