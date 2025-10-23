Раскрыт решивший сжечь российский храм сторонник террористов

В Барнауле ФСБ задержала сторонника террористов, пытавшегося сжечь храм

В Барнауле ФСБ задержала сторонника террористов, решившего сжечь храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

Фигурант — иностранец 1984 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»). Он арестован.

По данным правоохранителей, он действовал в интересах международной террористической организации. При помощи самодельных зажигательных устройств он попытался поджечь один из храмов в Барнауле для того, что дестабилизировать деятельность органов власти.

