Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 22 октября 2025Силовые структуры

Обнародовано признание планировавшего стать террористом россиянина

В Сочи ФСБ задержала мужчину, связанного с проукраинской организацией
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Сочи ФСБ задержала россиянина, планировавшего вступить в террористическую проукраинскую организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным агентства, фигурант — 1993 года рождения. Он планировал стать членом этой организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

По данным правоохранителей, для того, чтобы стать членом террористической организации он связался с тем, кто занимался набором добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил (ВС) России. В интернете он публиковал призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он публиковал в интернете призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержали мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

    Раскрыто новое полезное свойство «Оземпика»

    Банки стали выдавать россиянам меньше денег под проценты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости