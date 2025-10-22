Обнародовано признание планировавшего стать террористом россиянина

В Сочи ФСБ задержала мужчину, связанного с проукраинской организацией

В Сочи ФСБ задержала россиянина, планировавшего вступить в террористическую проукраинскую организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным агентства, фигурант — 1993 года рождения. Он планировал стать членом этой организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

По данным правоохранителей, для того, чтобы стать членом террористической организации он связался с тем, кто занимался набором добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил (ВС) России. В интернете он публиковал призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он публиковал в интернете призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержали мужчину.

