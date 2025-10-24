Задержанная за поджог здания МВД блогерша раскрыла тайный разговор с аферистами

Нужда в бесплатной медицине толкнула блогершу на поджог здания МВД в Петербурге

Задержанная за поджог здания МВД в Санкт-Петербурге 29-летняя блогерша Диана Чистякова раскрыла на допросе тайный разговор с аферистами. Об этом сообщает «Фонтанка.ру»

Девушка рассказала следователю, что нуждалась в бесплатной медицине. Она заявила, что полностью отдавала себе отчет в том, что кидает бутылки с зажигательной смесью в служебные машины полиции, стоящие на территории Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД.

По данным издания, 10 октября ей позвонил неизвестный и сообщил, что она должна сменить полис ОМС. Звонивший предложил записаться в поликлинику и продиктовать СМС-код, чтобы подтвердить запись. После этого она получила письмо о взломе ее «Госуслуг». По указанному в письме номеру она позвонила и узнала, что должна связаться с Центробанком для защиты своих сбережений. Злоумышленники соединили блогершу якобы с представителем ЦБ, а тот сказал перейти в Telegram. Затем он сказал, что она должна перевести деньги на якобы безопасный счет, и убедил ее оформить кредит на один миллион 830 тысяч рублей. Она перевела деньги. Позже с ней связался мужчина. Он представился следователем ФСБ Владиславом Александровичем. Он сообщил, что она отправила деньги на счет ВСУ и стала подозреваемой в деле о содействии террористам. Затем с ней связался другой мошенник, также представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что утечка ее данных произошла в отделе полиции на Загребном бульваре.

По ее словам, он сообщил, что она должна устроить провокацию у здания МВД для того, чтобы ФСБ начала проверку. Он сказал, что ее действия будут расценены как помощь правоохранителям. Он сказал ей приготовить бутылки с зажигательной смесью, которыми она должна была целиться в служебные автомобили.

Ранее сообщалось, что блогершу обманули аферисты с Украины.