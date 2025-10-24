Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 24 октября 2025Силовые структуры

Задержанная за поджог здания МВД блогерша раскрыла тайный разговор с аферистами

Нужда в бесплатной медицине толкнула блогершу на поджог здания МВД в Петербурге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: leungchopan / Shutterstock / Fotodom

Задержанная за поджог здания МВД в Санкт-Петербурге 29-летняя блогерша Диана Чистякова раскрыла на допросе тайный разговор с аферистами. Об этом сообщает «Фонтанка.ру»

Девушка рассказала следователю, что нуждалась в бесплатной медицине. Она заявила, что полностью отдавала себе отчет в том, что кидает бутылки с зажигательной смесью в служебные машины полиции, стоящие на территории Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД.

По данным издания, 10 октября ей позвонил неизвестный и сообщил, что она должна сменить полис ОМС. Звонивший предложил записаться в поликлинику и продиктовать СМС-код, чтобы подтвердить запись. После этого она получила письмо о взломе ее «Госуслуг». По указанному в письме номеру она позвонила и узнала, что должна связаться с Центробанком для защиты своих сбережений. Злоумышленники соединили блогершу якобы с представителем ЦБ, а тот сказал перейти в Telegram. Затем он сказал, что она должна перевести деньги на якобы безопасный счет, и убедил ее оформить кредит на один миллион 830 тысяч рублей. Она перевела деньги. Позже с ней связался мужчина. Он представился следователем ФСБ Владиславом Александровичем. Он сообщил, что она отправила деньги на счет ВСУ и стала подозреваемой в деле о содействии террористам. Затем с ней связался другой мошенник, также представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что утечка ее данных произошла в отделе полиции на Загребном бульваре.

По ее словам, он сообщил, что она должна устроить провокацию у здания МВД для того, чтобы ФСБ начала проверку. Он сказал, что ее действия будут расценены как помощь правоохранителям. Он сказал ей приготовить бутылки с зажигательной смесью, которыми она должна была целиться в служебные автомобили.

Ранее сообщалось, что блогершу обманули аферисты с Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    Фермеры пришли в ярость из-за плана Трампа

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости