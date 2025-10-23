Пришедшая в полицию с коктейлями Молотова блогерша попала на видео

Задержанную за попытку поджога полиции в Петербурге блогершу обманули аферисты

Пришедшая с коктейлями Молотова в полицию 29-летняя автор тру-крайм блога попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

Камеры видеонаблюдения сняли, как девушка подошла к забору и кинула бутылку с зажигательной смесью.

По данным канала, блогершу обманули аферисты из Украины. Они выманили у нее один миллион рублей, а потом под предлогом якобы возвращения денег убедили пойти на теракт. Фигурантка пришла к зданию охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД России по Санкт-Петербургу с тремя коктейлями Молотова, успев кинуть за забор только один из них.

Ранее сообщалось, что все произошло в Купчино. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело.