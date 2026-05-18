На затонувшем у берегов России пароходе нашли таинственный груз

Затонувший в 1906 году под Владивостоком пароход вез груз на 1,5 млн рублей

Затонувший более века назад пароход «Князь Горчаков», который обнаружили у берегов России под Владивостоком, как выяснилось, перевозил таинственный груз с огромной по тем временам страховкой. Об этом ТАСС сообщил председатель Приморского отделения Русского географического общества Алексей Буяков.

По его словам, ценный груз судна был застрахован почти на 1,5 миллиона рублей. Что именно находилось на борту, пока неизвестно, однако сведения могут сохраниться в российских архивах.

Исследователи предполагают, что найденное в заливе Петра Великого судно действительно является «Князем Горчаковым», затонувшим в 1906 году после подрыва на японской мине. Для подтверждения этой версии ученые собираются организовать новую экспедиции. Специалисты планируют установить точные координаты объекта и обследовать корпус с помощью водолазов или подводных аппаратов.

По словам Буякова, ученые надеются изучить и сам груз. Если состояние предметов позволит, часть находок могут поднять со дна и передать в музей.

Ранее в Тихоокеанском флоте сообщили, что затонувшее судно обнаружили во время обследования акватории залива Петра Великого. По предварительным данным, размеры и очертания объекта совпадают с пароходом «Князь Горчаков», который исчез у острова Аскольд более 120 лет назад.