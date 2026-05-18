Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:36, 18 мая 2026Ценности

Внучка Трампа в мини-платье отпраздновала окончание школы

Внучка президента США Трампа Кай в мини-платье отпраздновала окончание школы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кай Мэдисон Трамп (в центре)

Кай Мэдисон Трамп (в центре). Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп в откровенном наряде отпраздновала окончание школы. Об этом сообщает Page Six.

19-летняя девушка выпустилась из Школы имени Бенджамина в элитном курортном городе Палм-Бич, штат Флорида. После церемонии вручения дипломов она отправилась в ресторан Blackbird. На кадрах папарацци родственница главы государства предстала в приталенном белом мини-платье с пышным подолом и тонкими бретелями и серебристых босоножках на каблуках.

Известно, что на ужине присутствовали отец девушки Дональд Трамп-младший с возлюбленной Беттиной Андерсон и ее мать Ванесса Трамп, которая в настоящее время встречается с гольфистом Тайгером Вудсом. Также среди гостей оказалась ее тетя — Тиффани Трамп. По словам очевидцев, компания провела в заведении два часа и насладилась двумя тортами.

Отмечается, что осенью внучка Трампа отправится на учебу в Университет Майами, где будет играть в гольф за женскую университетскую сборную.

В марте Кай Трамп раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Проблемы с обработкой данных объяснили в России майнингом

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok