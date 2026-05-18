Внучка Трампа в мини-платье отпраздновала окончание школы

Внучка президента США Трампа Кай в мини-платье отпраздновала окончание школы

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп в откровенном наряде отпраздновала окончание школы. Об этом сообщает Page Six.

19-летняя девушка выпустилась из Школы имени Бенджамина в элитном курортном городе Палм-Бич, штат Флорида. После церемонии вручения дипломов она отправилась в ресторан Blackbird. На кадрах папарацци родственница главы государства предстала в приталенном белом мини-платье с пышным подолом и тонкими бретелями и серебристых босоножках на каблуках.

Известно, что на ужине присутствовали отец девушки Дональд Трамп-младший с возлюбленной Беттиной Андерсон и ее мать Ванесса Трамп, которая в настоящее время встречается с гольфистом Тайгером Вудсом. Также среди гостей оказалась ее тетя — Тиффани Трамп. По словам очевидцев, компания провела в заведении два часа и насладилась двумя тортами.

Отмечается, что осенью внучка Трампа отправится на учебу в Университет Майами, где будет играть в гольф за женскую университетскую сборную.

В марте Кай Трамп раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США.