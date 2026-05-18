Разгневанные очередями туристы назвали новую систему въезда в Европу «полным абсурдом»

Туристы выстроились в очереди в аэропорту Ибицы из-за новой системы въезда

Британские туристы, разгневанные очередями в аэропортах Европы, назвали новую систему въезда в страны Шенгенской зоны EES (Entry Exit System) «полным абсурдом». Их слова передает Daily Mail.

По информации таблоида, на этот раз толпы людей выстроились в ожидании паспортного контроля в авиагавани Ибицы, Испания. Британские туристы не могли воспользоваться EES из-за некорректной работы системы сканирования. В результате им пришлось проходить проверку дважды вручную. Некоторые путешественники едва не опоздали на свои рейсы.

«Это был полный абсурд. Сейчас относительно спокойное время года, нет школьных каникул, а тут все равно полный бардак. В пиковые периоды летних школьных каникул будет настоящий хаос», — пожаловался один из отдыхающих.

Ранее сообщалось, что пассажиры падали в обморок в давке в аэропорту Италии и остались в аэропорту — самолет EasyJet улетел без них. В этот день из-за новой цифровой системы пограничного контроля (EES) образовались огромные очереди на три часа, которые начинались за пределами воздушной гавани.

Цифровая система EES собирает биометрические данные всех въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.