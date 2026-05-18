21:14, 18 мая 2026Мир

Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

Дмитриев: Энергетическая безопасность в мире невозможна без России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал очередное снятие санкций США с российской нефти. По его словам, данное действие Вашингтона стало «позитивным сигналом» для энергетических рынков.

«Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей», — подчеркнул он.

Ранее Министерство финансов США продлило срок действия исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем. Разрешение будет действовать 30 дней.

    Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

