Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

Дмитриев: Энергетическая безопасность в мире невозможна без России

Мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал очередное снятие санкций США с российской нефти. По его словам, данное действие Вашингтона стало «позитивным сигналом» для энергетических рынков.

Ранее Министерство финансов США продлило срок действия исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем. Разрешение будет действовать 30 дней.