США захотели надавить на Гренландию из-за России

NYT: США хотят ограничить инвестиции России и Китая в Гренландии

США намерены создать механизм, который позволит блокировать крупные инвестиционные сделки в Гренландии, если инвесторы будут связаны с Россией или Китаем. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что Дания и Гренландия не хотят передавать США возможность одобрять или не одобрять инвестиционные сделки, поскольку это может ударить по суверенитету острова. В статье подчеркивается, что у Гренландии нет возможностей проверять инвесторов на связи с Москвой и Пекином.

На этом фоне предполагается, что такую проверку будет проводить Дания с активным участием Штатов.

Ранее стало известно, что в последние месяцы США активно ведут тайные переговоры с Данией о расширении американского военного присутствия на территории Гренландии. США планируют развернуть три новые базы на юге острова, которые прежде всего будут сосредоточены на наблюдении «за потенциальной российской и китайской морской деятельностью».