Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:04, 18 мая 2026Экономика

Возможное решение Банка России по поводу стейблкоинов в рублях объяснили

Глава экспертного центра АБР: ЦБ осенью озвучит позицию по рублевым стейблкоинам
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На фоне планирующегося вступления в силу закона о регулировании крипторынка и возможного усиления санкционного давления на его участников в России будут отдавать приоритет стейблкоинам в валютах дружественных стран, а также могут пойти по пути развития национальных стейблкоинов — токенов, привязанных к курсу другого базового актива, в данном случае рубля. Такой оценкой на сессии «Стейблкоины в рублях. Инструмент внешней торговли или новая финансовая инфраструктура?» в рамках ЦИПР-2026 поделилась глава Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциация банков России (АБР) Ольга Гончарова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эксперт напомнила, что осенью Центробанк (ЦБ) РФ опубликует доклад, в котором «изложит свои подходы к стейблкойнам», после чего «возможно у нас появится возможность выпуска рублевых стейтблкоинов».

Говоря о сути этого инструмента, она объяснила, что речь, по сути, идет о частных деньгах, и ключевым фактором в их случае является доверие и недопущение отвязки фиатного покрытия от номинала, к которому стейблкоин привязан.

Например, декларируется, что американский USDt обеспечен казначейскими облигациями США. И, хотя «есть большие вопросики» к стабильности этого покрытия, а сам проект фунционирует вне рамок правового поля, большинство глобального криптосообщества сейчас доверяет именно американскому стейблкоину, отметила Гончарова.

«Стейблкойн — выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат», — подчеркивали ранее в ЦБ, объясняя разницу между стейблкоином и цифровым рублем. Тем не менее, позднее первый зампред регулятора Владимир Чистюхин заявил о намерении обсудить с рынком тему использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны. «У нас в планах в этом году провести исследование, но, как правило, это исследование в виде консультативного доклада, где мы еще раз оценим всю ситуацию», — сказал он в феврале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Умер актер из «Звездных войн»

    В Европе столкнулись с мешающей переговорам с Россией проблемой

    Премьер Венгрии поставил условие для вступления Украины в ЕС

    Названо неожиданное последствие жары

    Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

    Меркель предостерегла европейских лидеров насчет Путина

    Лидер страны ЕС призвал к переговорам с Россией

    Названы любимые интерьерные стили россиян

    Возможное решение Банка России по поводу стейблкоинов в рублях объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok