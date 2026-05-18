«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «постомари»

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир второе сообщение за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На волнах так называемой радиостанции Судного дня прозвучала шифровка со словом «постомари». «НЖТИ 70187 РУБИДИЙ 3912 5640 ПОСТОМАРИ 6186 5298», — говорится в сообщении. Передачи с таким содержанием на станции прежде не было.

Ранее в понедельник, 18 мая, радиостанция передала слово «бундотом».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. Своей теперешней популярностью Buzzer или УВБ-76 обязан пользователям 4chan, где эту радиостанцию обсуждали на форуме для любителей паранормального. Пик интереса пришелся на 2010 год, когда много лет не смолкавшие гудки неожиданно прервались.