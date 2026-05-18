«Радиостанция Судного дня» передала необычное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «бундотом»

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На волнах так называемой радиостанции Судного дня прозвучала шифровка со словом «бундотом» в понедельник, 18 мая, в 07:03 по московскому времени. Передачи с таким содержанием на станции прежде не было.

Это необычное сообщение, так как в большинстве посланий станции перед словом звучит сочетание букв «НЖТИ» и шифр из пяти цифр. На этот раз слову предшествовало другое сочетание букв.

ТОД3 У352 ДХГЕ 28581 37622 69178 БУНДОТОМ 7983 4311

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с «Радиостанцией Судного дня». Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

