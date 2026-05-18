Популярная российская блогерша развелась с мужем после 13 лет отношений

Блогерша Евгения Кривцова сообщила, что развелась с мужем после 13 лет отношений

Бывшая участница российских реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ и «Ставка на любовь» на канале «Пятница!» популярная блогерша Евгения Кривцова развелась с мужем Семеном Кривцовым после 13 лет отношений. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кривцова опубликовала черно-белое видео, на котором она запечатлена с супругом. «17 февраля мы официально развелись. 7 марта, спустя ровно 13 лет (именно в этот день мы начали встречаться 13 лет назад), мы разъехались», — написала она.

При этом блогерша не назвала причину расставания с мужем.

Ранее другой популярный российский блогер, Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», объявил о разводе с женой, графическим дизайнером Аксиньей Вундер. Он отметил, что решение о расставании было обоюдным.

Евгения и Семен Кривцов начали встречаться в 2013 году и через некоторое время поженились. У пары трое детей — сыновья Арсений и Федор и дочь Мия.