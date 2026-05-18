14:44, 18 мая 2026

В России разработали имитатор солнечных батарей

Иван Потапов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали имитатор солнечных батарей, позволяющий тестировать оборудование космического корабля на Земле. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Наша разработка в энергетическом плане не уступает основному импортному аналогу — речь о КПД и массогабаритных показателях, где масса составляет почти 30 килограммов, а удельная мощность — 142 ватта на килограмм», — рассказал разработчик Сергей Велихер.

В апреле НАСА сообщило, что на корабль Orion миссии Artemis III установлены все 186 теплозащитных блоков Avcoat, а также прошли проверку его четыре солнечные панели.

В марте американское космическое агентство рассказало, что астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир вышли в открытый космос для подготовки внешней поверхности Международной космической станции к установке двух солнечных панелей.

