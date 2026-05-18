15:31, 18 мая 2026

США согласились поставить на паузу санкции против Ирана

Tasnim: США приостановят санкции против иранской нефти на время переговоров
Вячеслав Агапов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США приостановят санкции против иранской нефти на время переговоров. О том, что Вашингтон готов поставить действие рестрикций на паузу, со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает агентство Tasnim.

По словам источника, Соединенные Штаты предложили приостановить действие санкций Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) до достижения окончательного взаимопонимания в рамках переговоров. Иран в свою очередь настаивает на том, что отмена всех санкций против страны должна стать частью обязательств США.

США отвергли план Ирана из 14 пунктов по урегулированию конфликта. Исламская Республика предложила сначала прекратить боевые действия по всем направлениям, а затем перейти ко второму этапу переговоров по ядерному вопросу.

Как заявил ранее иракский аналитик в области энергетики Ахмед Аскар, растущее экономическое давление на Ближнем Востоке в обозримом будущем может привести к осуществлению тайных сделок о проходе судов через Ормузский пролив. Этому поспособствует в том числе неопределенность вокруг нынешних условий прохождения иностранных судов через акваторию важнейшей в регионе логистической артерии, полагает эксперт.

