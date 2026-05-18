Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 18 мая 2026Экономика

Лукашенко пообещал подставить плечо российской переработке нефти

Лукашенко: Белоруссия готова «подставлять плечо» регионам РФ в нефтепереработке
Вячеслав Агапов

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Белоруссия готова «подставлять плечо» регионам России в нефтепереработке. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером глава государства пообещал помочь с переработкой нефти.

«Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода <...> и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно», — заявил Лукашенко.

Президент также заявил, что уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас оценивается примерно в один миллиард долларов. Логичным шагом здесь представляется усиление промышленной кооперации.

«Когда западные компании ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать. Эти так называемые санкции показали, что надо ориентироваться на свое и импортозамещением заниматься, другими направлениями, для того чтобы создавать свое», — добавил он.

По итогам переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Вашингтон согласился снять санкции с белорусского Минфина, Белинвестбанка, Банка развития, Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия». Спецпосланник США заявил, что перед визитом в Минск были проведены расширенные переговоры с Минфином США и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

    Стилист перечислила модные тренды лета 2026 года

    В России назвали цель совместных с Белоруссией учений

    Начальник отдела подшипникового завода выслушал приговор по делу о мошенничестве

    В Кремле анонсировали поездку Путина на саммит БРИКС

    Назван способный снизить воспаление в лимфатической системе чай

    В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

    В России захотели «потихоньку снижать» возраст вступления в брак

    Раскрыта дата визита Путина в Китай

    В российском регионе сбили десятки украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok