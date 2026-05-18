Лукашенко пообещал подставить плечо российской переработке нефти

Лукашенко: Белоруссия готова «подставлять плечо» регионам РФ в нефтепереработке

Белоруссия готова «подставлять плечо» регионам России в нефтепереработке. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером глава государства пообещал помочь с переработкой нефти.

«Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода <...> и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно», — заявил Лукашенко.

Президент также заявил, что уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас оценивается примерно в один миллиард долларов. Логичным шагом здесь представляется усиление промышленной кооперации.

«Когда западные компании ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать. Эти так называемые санкции показали, что надо ориентироваться на свое и импортозамещением заниматься, другими направлениями, для того чтобы создавать свое», — добавил он.

По итогам переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Вашингтон согласился снять санкции с белорусского Минфина, Белинвестбанка, Банка развития, Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия». Спецпосланник США заявил, что перед визитом в Минск были проведены расширенные переговоры с Минфином США и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций.