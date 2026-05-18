Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 18 мая 2026Экономика

На Москву обрушились рекордные осадки

Синоптик Тишковец: В Москве выпало 55 процентов месячной нормы осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В воскресенье и понедельник, 17 и 18 мая, на Москву обрушились рекордные ливни с грозами. За эти дни в столице выпало 55 процентов месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали выпадение 34 миллиметров осадков за этот период — этот объем составляет 55 процентов от месячной нормы для столицы.

Тишковец добавил, что накануне был побит рекорд по осадкам за сутки — 17 мая в Москве выпало 28 миллиметров осадков. Это больше прошлого максимума, который был установлен в тот же день в 1904 году.

Много осадков выпало и на подмосковных метеостанциях — в Долгопрудном (25 миллиметров), в Ново-Иерусалиме и Немчиновке (по 19 миллиметров), в Клину (18 миллиметров) и в Шаховской (17 миллиметров).

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что гроза может вернуться в Москву в пятницу, 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

    Российского студента обвинили в изнасиловании шестиклассницы

    Российские регионы накрыл снегопад

    Турист искупался в 264-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и разгневал итальянцев

    Предсказан курс рубля во второй половине мая

    Иран захотел привлечь Россию к мирной сделке с США

    В Киеве заявили о выезде миллионов украинцев за рубеж

    На Москву обрушились рекордные осадки

    Ушаков рассказал о локализации производства китайских машин в России

    Власти ответили на сообщения о массовом бегстве жителей из района пропажи семьи Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok