18:01, 18 мая 2026Экономика

В российском городе «дайвинг-центр» открыли в дворовой луже

Виктория Клабукова

Фото: Tinu Weibel / Shutterstock / Fotodom

В Мурманске горожане решили заняться дайвингом прямо в луже. Об открытии «дайвинг-центра» в жилом дворе заявил в своем Telegram-канале местный музыкант Михаэль Смедсен.

Гигантская лужа образовалась между домами 57 и 59 на проспекте Героев-Североморцев. В рамках акции горожанин искупался в городской луже: на кадрах он зафиксировал, как торжественно перерезает красную ленту, и выныривает из воды в гидрокостюме, ластах и маске с трубкой. «Глубины здесь относительно скромные, для новичков-фридайверов — самое то», — ерничает Смедсен. Свой шуточный «центр» энтузиаст назвал «Грузило» и напомнил, что запруда образуется во дворе не первый год. Тогда, по словам Смедсена, жители так же пытались обратить внимание властей на проблему: устраивали заплыв на надувной лодке и вылавливали в городской луже крабов, треску и окуня.

Ранее жители другого российского города, Братска, устроили заплыв на сапах по затопленным паводками улицам. По словам активистки, устроившей заплыв, в некоторых лужах купались дети.

