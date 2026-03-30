14:31, 30 марта 2026

В затопленном паводками городе устроили заплыв на сапах

Жители Братска сплавляются по затопленным улицам на сапах
Виктория Клабукова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жители Братска отправились в заплыв на сапбордах посреди города. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Братска».

Сап-заплыв по затопленным паводками улицам города устроила местная активистка, организатор парада фонариков и сапбордов. На надувных досках вместе с подругой она проплыла по скверу Гидростроителей и улице Солнечной. В частности, огромная лужа образовалась за автобусной остановкой «Улица Горького». В этой луже плавают и безо всяких лодок. По словам горожанки, дети заходят в лужу по колено и с удовольствием купаются. Сама сапбордистка выразила готовность помочь местным жителям, переплавляя их по залитому водой городу.

Ранее талыми водами стало затапливать столичный регион. В Коломне из-за разлива рек перекрыли движение по мостам Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому, а также Голутвинскому пешеходному мосту, в поселке Белоомут у города Луховицы временно закрыли паромную переправу через Оку. В Химках затопило мост между станциями Подрезково и Сходня.

