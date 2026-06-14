В МИД оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Посол Бердыев: Оценить вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС сложно

Пока сложно дать конкретную оценку вероятности встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, который состоится 18-19 ноября. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

Как напомнил дипломат, Путин и Трамп встречались на саммитах АТЭС в 2017 и 2019 годах, однако неизвестно, произойдет ли то же самое в 2026 году. Для этого нужно, чтобы стороны были настроены на разговор и компромиссы, считает Бердыев. «На данном этапе загадывать, получится ли это повторить, сложно ввиду хрупкой и нестабильной международной обстановки», — сказал он.

Ранее Бердыев сообщал, что США еще не отправили Путину приглашение на саммит G20.